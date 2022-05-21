اتهامات لبايدن باستغلال موارد أمريكا في إشعال الصراع الروسي الأوكراني

أفادت وكالة «روسيا اليوم» الإخبارية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقع اليوم، على تشريع لدعم أوكرانيا عبر مساعدات إضافية تبلغ الـ40 مليار دولار.

بايدن يوقع تشريعا بقيمة 40 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا

ويعمق التشريع الذي وافق عليه الكونجرس الأمريكي بغالبية الأصوات، التزام الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا التي تعيش حاليا حالة من الصراع العسكري مع روسيا بعد العملية العسكرية التي شنتها الأخيرة على أراضيها في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

وبحسب وكالة «أسوشيتد برس»، فإن المبلغ الذي تعهدت به الولايات المتحدة كبير مقارنة بإجراء سابق أعلنت عنه واشنطن والذي قدمت خلاله 13.6 مليار دولار.

وتنوع التشريع الأمريكي الجديد، بحيث يقدم 20 مليار دولار في صورة مساعدات عسكرية، فيما ستقدم الولايات المتحدة الأمريكية دعما اقتصاديا عاما إلى كييف بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب 5 آخرين لمعالجة نقص الغذاء العالمي، الذي قد ينجم عن انهيار الزراعة الأوكرانية، فيما ستخصص مليار دولار لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين.

وبحسب مسؤول بالبيت الأبيض، فإن الرئيس الأمريكي وقع على ذلك التشريع على متن رحلته إلى مدينة سول الكورية الجنوبية، والتي تأتي ضمن جولته الآسيوية الجارية.

أسوشيتد برس: الدعم الأمريكي يؤكد رغبة الولايات المتحدة في استمرار الحرب بأوكرانيا

وتؤكد وكالة «أسوشيتد برس» إلى أن الدعم الأمريكي ذلك، يؤكد رغبة الولايات المتحدة في استمرار الحرب بأوكرانيا، والتي تعاكس تماما تلك الخطوات التي تتخذها في سبيل إقناع كوريا الشمالية باللجوء إلى طاولة المفاوضات.

وأشارت الوكالة، إلى أنه على الرغم من محاولات الرئيس الأمريكي لإعادة توجيه السياسة الخارجية للبلاد لمواجهة الصين، إلا أنه يستمر في عملية انتهاك الموارد الأمريكية إلى الصراع الأوكراني الروسي والذي يعد الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.

وشنت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف نزع السلاح الأوكراني والتخلص من النازيين الجدد.