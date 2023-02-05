«العربي للتطوع» لـ قناة الحياة: منتدى شباب العالم يهم الأمة العربية

أكد حسن محمد بو هذاع رئيس الاتحاد العربي للتطوع، أنه يحرص على المشاركة في منتدى العالم بشكل سنوي، موضحًا: «نحرص على أن نكون فاعلين ومؤثرين، ويكون لنا دور في مثل هذه المناسبات، هذا المنتدى يهمنا كأمة عربية»، وذلك خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة».

وأكدت فريديريكا ماير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، أنّ 60% من سكان مصر، تحت سن التاسعة والعشرين، لذلك، نحن بحاجة إلى الكثير من الاهتمام بالشباب من أجل تلبية احتياجاتهم ومطالبهم.

وشددت على أن صندوق الأمم المتحدة، يعمل كثيرا على التوعية السكانية للشباب، لأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق مبادرة تنمية الأسرة المصرية، ويجب أن يكون الشباب مركز اهتمام هذه المبادرة، لأنهم يجب عليهم معرفة متى يبدأون عائلتهم، ومع من يبدأون هذه العائلة، ومتى ينجبون الطفل الأول، وكيف يخططون للطفل الثاني، حتى يتمكنوا جيدا من الاستثمار في أطفالهم.