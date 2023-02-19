تحذيرات رسمية من وقوع زلزال آخر في تركيا.. الأكثر والأعنف تدميرًا

ذكرت وسائل إعلام تركية، أن هناك توقعات بوقوع زلزال جديد أشد عنفا وأكثر تدميرا في تركيا من زلزال شرق المتوسط الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا المجاورة، يوم 6 فبراير الجاري.

زلزال بقوة 7 درجات سيضرب مدينة إسطنبول التركية

وقالت صحيفة «حرييت» التركية إن زلزال قهرمان مرعش، الذي بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر، ليس سوى البداية، مضيفة أن زلزالا كبيرا سيضرب مدينة إسطنبول الواقعة في شمال غرب تركيا، مشيرة إلى وقوع الزلزال في أي لحظة الآن.

كما أشارت الصحيفة إلى أن عواقب الزلزال المحتمل على مدينة إسطنبول ستكون ضربة قوية اقتصاديا واجتماعيا لتركيا. وفي سياق متصل، توقع الخبراء في تركيا أن زلزالا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر سيضرب مدينة إسطنبول، التي يعيش فيها أكثر من 15 مليون شخص، بنسبة 95%، وذلك خلال ال 70 عاما المقبلة، وقالوا إن الزلزال المتوقع سيخلف دمارا أكبر وأسوأ من الزلزال السابق.

أضرار محتملة في تركيا

كما توقع مرصد قندلي التركي للزلازل أن زلزالا بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر سيضرب تركيا وسيخلف أضرارا جسيمة في 13 ألف مبنى، وأضرارا بالغة في 39 ألف مبنى، و136 مبنى لأضرار متوسطة. وفي وقت سابق، حذر معهد كانديلي لأبحاث الزلازل في تركيا من أن زلزال كهرمان مرعش يمكن أن يتسبب في حدوث تسونامي في البحر الأبيض المتوسط.

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا

يشار إلى أن الحصيلة غير النهائية لضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا، في السادس من فبراير الجاري، ارتفعت إلى أكثر من 47 ألف قتيل، فضلا عن عشرات آلاف المصابين والمشردين في البلدين، بحسب ما ذكرت قناة «العربية» الإخبارية، أمس السبت.