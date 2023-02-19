جهود الإنقاذ للبحث عن ضحايا زلزال تركيا تتوقف اليوم

بعد نحو أسبوعين من الكارثة، أعلنت السلطات التركية، أنّ جهود الإنقاذ إثر زلزال تركيا والذي ضرب البلاد 6 فبراير الجاري، ستتوقف مساء اليوم الأحد.

وأوضح رئيس هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية يونس سيزر، أنّ جهود البحث والإنقاذ عن أحياء تحت الأنقاض إثر زلزال تركيا ستنتهي إلى حد كبير، مساء اليو الأحد.

وأسفر زلزال تركيا عن مقتل نحو 47 ألف شخص بعد أن ضرب الزلزال تركيا وسوريا 6 فبراير الجاري، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى، حيث من المعروف الآن أن نحو 345 ألف شقة في تركيا دُمّرت ولا يزال الكثيرون في عداد المفقودين.

ولم تذكر تركيا ولا سوريا عدد الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين إثر زلزال تركيا.

ضحايا زلزال تركيا

في واحدة من الجهود الأخيرة لانتشال الناس من تحت الأنقاض، إثر زلزال تركيا بدأت فرق الطوارئ في إزالة الأنقاض بأيديهم في موقع إنقاذ بأنطاكية، ليلة أمس السبت.

وقال رجال الإنقاذ إن كلاب البحث والكاميرات الحرارية رصدت علامات على حياة شخصين، لكن بعد منتصف الليل بقليل، وبعد 8 ساعات من بدء العملية، ألغت الفرق عملية الإنقاذ.

وقال مجدت أردوغان، عضو في إدارة الكوارث والطوارئ، وكان وجهه مغطى بالغبار، «لا أحد على قيد الحياة»، «لا أعتقد أنه يمكننا إنقاذ الناس بعد الآن».

وحاول عمال من قيرغيزستان إنقاذ عائلة سورية مكونة من 5 أفراد من أنقاض أحد المباني في أنطاكية جنوب تركيا.

وقال أتاي عثمانوف، أحد أعضاء فريق الإنقاذ لـ«رويترز»: «سمعنا صراخ عندما كنا نحفر اليوم قبل ساعة. عندما نعثر على أحياء نشعر دائما بالسعادة».

«الصحة العالمية»: 26 مليون شخص بحاجة للمساعدات نتيجة زلزال تركيا

وانتظرت 10 سيارات إسعاف في شارع مجاور، تم حظره أمام حركة المرور للسماح بأعمال الإنقاذ.

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن نحو 26 مليون شخص في كل من تركيا وسوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية إثر زلزال تركيا.

ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يوم الأحد إلى تركيا، لمناقشة كيف يمكن لواشنطن أن تقدم المزيد من المساعدة لأنقرة إثر زلزال تركيا المدمر الذي ضرب البلاد أوائل فبراير الجاري.