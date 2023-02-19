5 أعراض تنذر بإصابتك بالقولون العصبي.. تعرف عليها

كشفت هيئة الدواء المصرية عن أعراض القولون العصبي، قائلة إن هناك مجموعة من الأعراض في حال الإصابة بها لا بد من استشارة الطبيب، وطلب الرعاية الصحية بشكل عاجل وفوري، وجاءت الأعراض وفقا لهيئة الدواء كالتالى:-

أعراض القولون العصبي

وجود ألم أسفل البطن

​​ اضطرابات في حركة الأمعاء، وتشمل تناوب بين الإسهال والإمساك.

​​ شعور بالمغص، وألم شديد بالمعدة عند تناول الطعام.

​​ الانتفاخات والغازات.

الشعور بألم في المعدة والأمعاء.

​​وجود مرارة في الفم.​​

وكانت هيئة الدواء، أكدت في بيان سابق لها، أنه لا توجد وصفة غذائية تصلح لكل مرضى القولون العصبي، وقالت إنه للحد من تطور القولون العصبي لا بد من الانتظام في ممارسة الرياضة، والتخفيف من التوتر والضغط العصبي على قدر الإمكان.

دورة تدريبية جديدة مقدمة من هيئة الدواء

وفي سياق متصل، أعلنت عن فتح باب التسجيل في دورة تدريبية للتدريب على استخدام المنصة الإلكترونية برومات.

وقالت هيئة الدواء إن الدورة التدريبية المقدمة لممثلي شركات الأدوية والمكاتب العلمية هدفها التعريف والتدريب العملى لممثلي الشركات على طريقة استخدام المنصة الإلكترونية PROMAT من خلال التعريف بخطوات تسليم ومتابعة واستكمال الملفات حتى الحصول على الموافقة النهائية للملفات المقدمة، وذلك فى إطار ميكنة جميع الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للتسويق والإعلان تماشياً مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وميكنة البنية المعلوماتية لتحقيق الاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات.