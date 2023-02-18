«هيئة الدواء»: لا يوجد وصفة غذائية تصلح لكل مرضى القولون العصبي

قالت هيئة الدواء المصرية، إن هناك بعض المفاهيم الخاطئة عن الأعراض المصاحبة لاضطراب القولون العصبي، مشيرة إلى أن هذه المفاهيم الخاطئة تتضمن وجود ألم بالمعدة، وجود قيء وتجشؤ، وخروج الدم مع البراز​، مؤكدة أنه لا يوجد وصفة غذائية تصلح لكل مرضى القولون العصبي، ولابد من استشارة الطبيب للحصول على التشخيص السليم، والصيدلي من أجل الاستخدام الأمثل والآمن للدواء.

نصائح للوقاية من مضاعفات القولون العصبي

كما أصدرت هيئة الدواء مجموعة من النصائح والتعليمات للوقاية من مضاعفات القولون العصبي أو زيادة أعراضه، وقالت هيئة الدواء في بيان سابقا لها، إن القلق والتوتر العصبي يعد أحد أبرز الأسباب الرئيسية للإصابة بالقولون العصبي، بالإضافة إلى عدم الانتظام فى تناول الوجبات الرئيسية.

وحذرت هيئة الدواء المصرية، من تناول الطعام والنوم مباشرة بعده، وكذلك ممارسة الرياضة بعد النوم مباشرة، مشيرة إلى أنه لابد من تنظيم حركة الأمعاء من خلال تناول كميات قليلة من الطعام من خلال عدد وجبات أكثر.​

ممارسة التمارين الرياضية

وفيما يتعلق بممارسة الرياضة، قالت لابد من ممارسة التمارين الرياضية التي تعمل على تنشيط حركة الجهاز الهضمي، ومحاولة تقليل التعرض إلى التوتر والقلق والضغط العصبي، لأنه يؤثر على تهيج القولون.​

كما أعلنت هيئة الدواء عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بإجراءات تقديم ملفات مواد التسويق والإعلان، لافتة الى أن الهدف من ورشة العمل، المقدمة لممثلي شركات الأدوية والمكاتب العلمية، إلى التعريف بعملية تقديم ملفات مواد التسويق والإعلان، مع تسليط الضوء على القوائم المرجعية لكل مسار بما فيها ملفات المواد الدعائية والتعليمية والتوعوية عبر المنصات والمواقع الإلكترونية بهدف الحصول على موافقات النشر والتداول مع تسليط الضوء على الأسباب الشائعة لرفض الملفات و توضيح أحدث تعليمات العمل التنظيمية.