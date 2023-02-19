أول رد من والد «مهندس الدقهلية» بعد حكم إعدام المتهم بقتله: كفى بالله شهيدا

قال عاطف الشربيني، والد «مهندس الدقهلية»، إن تأييد محكمة النقض لحكم إعدام المتهم بقتل ابنه «أحمد» غدرا أثلج صدورهم جميعا، وأرسى العدل في هذه القضية لأن الله سبحانه وتعالى هو الشاهد الوحيد في هذه القضية «وكفي بالله شهيدا»، فقد ألقى ابني من فوق كوبري جامعة المنصورة في ظلام الله وظل في نفس المكان الملقى به لمدة 11 يوما بعد أن ظن المتهم أن المياه ستسحب الجثة إلى دمياط.

والد مهندس الدقهلية: أشكر قضاء مصر الشامخ

وأضاف والد مهندس الدقهلية في تصريحات لـ «الوطن»، عقب صدور الحكم، «أتوجه بالشكر إلى الله سبحانه وتعالى ثم إلى القضاء المصري الشامخ الذي قضى بالحكم الذي يبرد قلوبنا جميعا أنا وأمه وزوجته وأولاده وجميع أصدقائه وأهالي قريتنا وكل من وقف بجانبنا، وسنتعلم أبناء أحمد ابني على ألا يظلموا أحدا، ولا ينظروا لما في يد أحد، وأقول لهم أن ابني شهيد عند الله الذي لا تضيع عنده الودائع».

عاطف الشربيني: الله دافع عن دم ابني

وأوضح أن محامي الدفاع عن المتهم قدموا اليوم لمحكمة النقض مذكرات ودفوع في الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة بإعدام المتهم، إلا أن الله سبحانه وتعالى دافع عن دم ابني ونطق القضاء بحكم الله، ورفض كل الدفوع وأيد الحكم بإعدام المتهم.

وأطلق والد مهندس الدقهلية صيحة كبيرة عقب الحكم بإعدام المتهم في محكمة جنايات المنصورة، تسببت في بكاء كل من شاهده، وذلك عندما وقف في القاعة وهو يبكي ابنه ويصرخ «ياولدي يا ولدي».

تفاصيل مقتل مهندس الدقهلية

وأحالت النيابة العامة المتهم في قتل المهندس أحمد عاطف الشربيني المعروف بـ«مهندس الدقهلية»، إلى محكمة جنايات المنصورة، لأنه في يوم 1/9/ 2021 بدائرة مركز شرطة طلخا، ‏قتل المجني عليه «أحمد عاطف الشربيني حامد الزيني»، عمداً مع سبق الإصرار.

ووجهت النيابة إلى المتهم جريمة خطف المجني عليه، وكان ذلك بطريق التحايل الواقع عليه، ‏بأن استمال إليه بشرك الحيلة موهما إياه بسداد المستحقات المالية الخاصة به، وما أن أنطلت عليه ‏فتمكن من اقتياده بداخل السيارة رقم (د س ي 1769) وإبقائه بها لإقصائه بعيداً عن ذويه وأعين الرقباء، وليتمم الجريمة محل الاتهام السابق.