«مياه الدقهلية» تحدد مواعيد التقديم لوظيفة مهندس.. اعرف الشروط والخطوات

أعلن قطاع الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية موعد تقديم أوراق المتقدمين الذين سجلوا بياناتهم وفقًا للإعلان رقم 10 لسنة 2022 للتعيين بوظيفة مهندس «ميكانيكا - كهرباء ثالث» بمراكز «المنصورة - محلة دمنة - تمي الامديد - دكرنس - الكردي - ميت سلسيل - نبروة - بني عبيد - جمصة - شربين - منية النصر - المطرية - الجمالية».

رابط معرفة موعد تقديم الأوراق لوظائف 2022

وحددت الشركة عبر منشور علي الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» رابط يمكن للمتقدمين الذين سجلوا بياناتهم وفقا للإعلان رقم 10 لسنة 2022 للتعيين بوظيفة مهندس «ميكانيكا - كهرباء ثالث» معرفة موعد التقديم من هنا عن طريق الدخول على الموقع، وتسجيل بياناتهم، فيظهر الموعد المحدد للشخص.

الشروط الواجب توافرها للمتقدمين لشغل وظائف 2022

وكشفت الشركة عن الشروط الواجب توافرها للمتقدمين لشغل الوظيفة، وهي كالتالي:

- أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس هندسة تخصص «كهرباء - ميكانيكا».

- أن يكون المتقدم من الذكور فقط.

- ألا يزيد السن في أول يناير 2023 عن 30 عاماً.

- أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً.

- أن يكون المتقدم عضواً بنقابة المهندسين .

الشروط العامة وطريقة تقديم الطلبات لوظائف 2023

- أن يقبل العمل طبقا لنظام ومواعيد العمل بالشركة وفى أي فرع من فروع الشركة.

- اجتياز الاختبارات التي يتم تحديدها بمعرفة الشركة.

- أن يجتاز المتقدم اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة

- سوف يتم اختيار المتقدمين وفقا لترتيب النتيجة النهائي وحسب الاحتياجات الفعلية للشركة ولائحة نظام العاملين بالشركة.