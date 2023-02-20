محطات في مشوار أحلام الجريتلي بذكرى ميلادها.. «القاهرة كابول» آخر أعمالها

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة أحلام الجريتلي، التي قدمت مشوارا فنيا طويلا من الأعمال الفنية المهمة على مدار تاريخها، استطاعت من خلاله أن تثبت للجمهور أنها فنانة من الطراز الثقيل، وحازت مكانة خاصة وسط نجمات جيلها.

محطات في حياة أحلام الجريتلي

- ولدت في 20 فبراير عام 1948.

- اسمها بالكامل أحلام فؤاد ابراهيم الكريدلي، شقيقتها هي الممثلة إنعام الجريتلي.

- شاركت في مسلسل «حكايات المدندش ومن أطلق الرصاص على هند علام»، كما شاركت في إحدى حلقات مسلسل «لحظات حرجة ومسلسل السندريلا».

- اشتهرت بدبلجة الرسوم المتحركة كما شاركت في سيت كوم «راجل وست ستات»، وأعمال أخرى كثيرة.

- كانت عاشقة لخشبة المسرح، وعمل لمدة 33 عامًا على مسرح الطليعة، واختتمتهم بعرض «بتلوموني ليه» عام 2007 .

آخر أعمال الفنانة أحلام الجريتلي

- آخر أعمال الفنانة أحلام الجريتلي مسلسل القاهرة كابول عام 2021، إذ أنها توفيت بعد الانتهاء من تصوير مشاهدها في العمل الدرامي.

- توفيت في 28 فبراير 2021 عن عمر ناهز 73 عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وحزن لوفاتها عدد كبير من جمهورها بالوسط الفني.

- قبل وفاتها بساعات أغمي عليها فجأة في وسط اليوم، ما دفع ابنتها لاستدعاء الطبيب، لكنها كانت لفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصوله.