صرف حافز تطوير المعلمين بند المكافآت لحين وصول تعزيزات مالية

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، خطابا مهما، ردا على شكوى معلمي المرحلة الابتدائية، بتضررهم من عدم صرف حافز تطوير ما قبل الجامعي للصفوف الأولى (من الأول الابتدائي حتى الخامس) عن الأشهر من أكتوبر 2022 حتى يناير 2023.

حافز تطوير التعليم للصفوف الأولى

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في خطابها أنه جرى إرسال تعزيز إلى وزارة المالية بإجمالي المستحقات لحافز التطوير قبل الجامعي للصفوف الأولي من 1 أكتوبر 2022 حتى 30 يونيو 2023، ولم يرد إلينا التعزيز حتى تاريخه.

صرف شهرين من موزانة المكافآت بالمديرية

وأشارت مديرية التعليم بالجيزة، إلى أن الاعتمادات المالية التي تخص حافز تطوير ما قبل الجامعي للعام المالي 2022- 2023 جرى صرفها على المستحقات المالية المتأخرة للحافز عن العام المالي 2021- 2022، وجرى تدبير ما قيمته شهرين (أكتوبر - نوفمبر) من حافز تطوير ما قبل الجامعي، وذلك نقلا من بند المكافآت لموازنة المديرية، لتيسير العملية التعليمية لحين ورود التعزيزات من وزارة المالية.