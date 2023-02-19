وزيرا التعليم والتنمية المحلية يتفقدان معرض «أيادي مصر» بالبحيرة

قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، يرافقهما الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتفقد معرض "أيادى مصر" بمجمع دمنهور الثقافي والذي يضُم عروض أصحاب الحرف اليدوية من "خزف، سجاد يدوي، ومشغولات يدوية، ومنتجات خشبية، وأنتيكات، وكروشيه"، وغيرها من المنتجات الحرفية المتميزة، والتي تعكس أصالة وجودة المنتج المصري.

وقد رافق الدكتور رضا حجازي خلال الزيارة الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير لشئون المديريات.

منصة "أيادى مصر"

كما شاهد الوزيران العروض على منصة «أيادي مصر» لإحياء الحرف التراثية واليدوية وتسويق منتجاتها التي تتميز بها المحافظة عبر الإنترنت من خلال منصة " أيادي مصر ".

وقد أشاد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم بالمستوى المتميز للمنتجات المعروضة، مشيرًا إلى أنها تُعد نواه لإطلاق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تخلق فرص عمل للشباب وتفتح آفاقاً جديدة لتسويق منتجاتهم. وعقب ذلك، دشن الوزيران مبادرة 100 مليون شجرة بالبحيرة، بزراعة عدد من الأشجار على كورنيش دمنهور، كما تفقدا اصطفاف سيارات الأشجار الخاصة بمجمع دمنهور الثقافي، حيث من المستهدف زراعة عدد 354 ألف شجرة بمحافظة البحيرة، في إطار حملة تشجير موسعة على جانبى الطرق السريعة بالمحافظة.

"أهلاً رمضان" للسلع الغذائية

وقد تفقد الوزيران أيضا معرض "أهلاً رمضان" للسلع الغذائية والرمضانية المخفضة المقام بمدينة دمنهور، والذى نظمته محافظة البحيرة بالتعاون مع الغرفة التجارية بأرض المعارض بدمنهور، ويضم ٢٤ جناحا للمواد الغذائية والسلع الاساسية والرمضانية واللحوم والخضروات والأسماك، بمشاركة كبرى الشركات والسلاسل التجارية ومنتجات القوات المسلحة.