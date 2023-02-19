قناة القاهرة الإخبارية: عدد ضحايا الزلزال المدمر في تركيا يقترب من 40642 شخصا

قال عمر أحمد، مراسل «القاهرة الإخبارية» من أنقرة، إنّ عدد ضحايا الزلزال المدمر حتى الآن في تركيا بلغ 40642 ضحية، لافتًا إلى أنّ مصادر خاصة أكدت له أنّ من بين الضحايا 3 مصريين وشخص آخر مفقود لم يتم العثور عليه، وكان هناك العديد من الطلاب المصريين بعضهم تعرّض لجروح وجرى علاجهم ونقلهم إلى مناطق أخرى.

البحث عن الناجين

وأضاف مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أنقرة، في رسالته على قناة القاهرة الإخبارية، أنّ فرق الإنقاذ لا تزال تعمل للبحث عن ناجين في بعض المواقع، وأكدت إدارة الكوارث التركية أنّ معظم المناطق سيتم إنهاء عمليات البحث والإنقاذ فيها مع نهاية اليوم.

قرابة 21 ألف جريح حاليًا موجودون في المستشفيات

وأوضح مراسل «القاهرة الإخبارية» من أنقرة، أنّ وزير الصحة التركي أعلن أنّ هناك نحو 21 ألف جريح موجودون في المستشفيات تحت العناية الطبية، وعمليات الإغاثة مستمرة من ناحية تأمين المواد الغذائية والطبية ومستلزمات المعيشة.

العثور على جثمان مصرية بمنطقة اسكندرون

وتابع مراسل «القاهرة الإخبارية» من أنقرة، أنّه جار متابعة أحوال المصريين الذين تضرروا جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، وفي إطار حرص غرفة عمليات القطاع القنصلي بالوزارة على الوقوف على تطورات أوضاع المواطنين المصريين في المناطق المنكوبة، كشفت جهود البحث والإنقاذ عن العثور على جثمان إحدى المواطنات المصريات بمنطقة اسكندرون بولاية هاتاي التركية.

ونُقل جثمان الضحية إلى أحد مستشفيات الولاية، وتتابع السفارة المصرية في أنقرة، بالتنسيق مع السلطات التركية، لإنهاء الإجراءات ذات الصلة باستخراج شهادة وفاة المواطنة المصرية ودفن الجثمان.