مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أثينا: اليونان مستمرة في إرسال مساعدات لمتضرري زلزال تركيا

قال عبد الستار بركات، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أثينا، إنّ إرسال المساعدات اليونانية ما يزال مستمرا للمنكوبين جراء الزلزال في تركيا وسوريا، ويتم جمع المساعدات من الشعب في العديد من البلديات اليونانية من قبل الحكومة والمؤسسات الخيرية.

وأضاف بركات، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم، أنّ المساعدات تُرسل عن طريق الطائرات والسفن، وآخر مساعدات وصلت كانت 50 طنا من المستلزمات الضرورية، مثل الخيام والبطاطين والمواد الغذائية.

وأشار إلى أنّ الكارثة أحدثت انفراجة في العلاقات اليونانية التركية، وهناك تصريحات إيجابية من وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس في أثناء زيارته المناطق المنكوبة جراء الزلزال في تركيا، بعد سنوات من التوتر بين البلدين الجارين.

وأوضح أنّ كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء اليوناني، أكد أنّ اليونان مستعدة للجلوس مع تركيا وحل الخلافات حول الحدود البحرية مثل ما فعلت مع الدول المجاورة لها، دون التطرق للملفات الخاصة بالسيادة، وأنّها ليست من ضمن المناقشات.