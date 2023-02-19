تفاصيل دوري الأندية الصغيرة والساحات الشعبية بالدقهلية

عقد الدكتور أيمن ربيع وكيل مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية اليوم، الاجتماع التحضيري لدوري الأندية الصغيرة والساحات الشعبية، 2023 لكرة القدم الخماسي وكرة اليد وتنس الطاولة، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المديرية.

جاء ذلك بحضور محمد رمضان مدير عام الرياضة، ومحمد القناوي مدير إدارة تنفيذ المشروعات، وأسعد هيبة مدير إدارة البرامج والمتابعة، والاخصائيين بالإدارة العامة للرياضة، ورؤساء أقسام التربية الرياضية بالإدارات الفرعية.

وناقش الدكتور أيمن ربيع شروط مسابقة دوري الأندية الصغيرة والساحات الشعبية، مع رؤساء الأقسام، وطرح بعض المقترحات بخصوص آليات العمل والتنفيذ.

دوري الأندية الصغيرة والساحات الشعبية

وأكد ربيع، في بيان، التزام الإدارات الفرعية بالشروط المنصوص من قبل الإدارة المختصة بوزارة الشباب والرياضة، ويقام دوري الأندية الصغيرة والساحات الشعبية للأعمار السنية من مواليد من 2006 حتى مواليد 2010 فى الألعاب الآتية: "كرة القدم الخماسية، وكرة اليد، وتنس الطاولة".

وكيل المديرية يطالب بإبراز أنشطتهم داخل الإدارة

ووجه رؤساء أقسام التربية الرياضية إلى إبراز أنشطتهم داخل الإدارة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات المراكز الإعلامية بالإدارة ومراكز الشباب.

وأوضح أن تنفيذ دوري الأندية الصغيرة والساحات الشعبية برعاية وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للتنمية الرياضية" بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة سونيا عبدالوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وغادة جمال الدين مدير عام القاعدة الشعبية، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، ومنسق المشروع الكابتن محمد منصور بوزارة الشباب والرياضة.