نهائي دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ نهائي دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية تحت شعار «بالإرادة هكمل رياضة»، على ملعب سخا الرياضي، وأقيم نهائي دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سونيا عبدالوهاب، وكيل أول الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة، والدكتورة غاده جمال الدين، مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة، الدكتور محمد غازي، مدير الإدارة ومحمد منصور، منسق المشروع الوزارة.

فوز فريق الساحل القبلي بالمركز الأول

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أقيمت المباراة النهائية بين فريق الساحل القبلي بشباب بلطيم وفريق قزمان بشباب قلين، وأسفرت عن فوز فريق الساحل القبلي بالمركز الأول وفريق قزمان بالمركز الثاني وبهذا تأهل الفريقان للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية وفقاً لنظام دوري الأندية الصغيرة والتي ستقام بمدينة شرم الشيخ.

تنمية مهارات الشباب واكتشاف مواهبهم

وتحرص مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، على تنمية مهارات الشباب من خلال مراكز الشباب، حيث اطلقت الكثير من المبادرات الرياضية منها مبادرة 7 الصبح والأحياء الشعبية.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، على أن المديرية تنفذ الكثير من المبادرات ضمن توجيهات رئيس الجمهورية بأولوية ممارسة الرياضة وتفعيلها في مراكز الشباب سواء للنشء أو الكبار وتفعيل ممارسة الرياضة في الأحياء.