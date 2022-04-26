وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يشهدان ختام دوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية

شهد د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة حفل ختام وتوزيع جوائز وكؤوس وميداليات نهائيات دورات الكرة الخماسية الرمضانية لدورى الأحياء المطورة ، ودورى الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية ، ودورى العاملين بمحافظة القاهرة بإستاد نادى الشمس .

حضر الحفل د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد ، واللواء رزق علي رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام ، د. سيد حُزين مدير مديرية الشباب والرياضة والإعلامى د. أسامة ابو زيد رئيس مجلس إدارة نادى الشمس وعدد من نواب مجلسى النواب والشيوخ وقيادات محافظة القاهرة ووزارة الشباب .

ووجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الشكر لوزير الشباب والرياضة على دور الوزارة المتميز فى اقامة مثل هذه المسابقات التى تنمى قدرات الشباب وتكتشف مواهبهم مؤكدًا على أن القيادة السياسية تضع الشباب دومًا نصب أعينها باعتبارهم أمل المستقبل والسواعد التى ستستكمل بناء الجمهورية الجديدة .

تضمنت الإحتفالية ختام دورى الأحياء المطورة والتى اقيمت تحت شعار ” الرياضة أسلوب حياة ”فى خماسى كرة القدم ” بمشاركة 192 لاعب والتى انطلقت على ملاعب الأسمرات بالمقطم بداية شهر رمضان وشارك فيها أحياء الأسمرات ، أهالينا ، روضة السيدة زينب ، معاً ، الخيالة ، المحروسة ، كذلك ختام الدورة الرمضانية لكرة القدم التى أقيمت تحت شعار ”بالرياضة أكمل حياتى ” للأندية الصغيرة والأحياء الشعبية بمشاركة 64 فريقا ، إلى جانب ختام الدورة الرياضية للعاملين بمحافظة القاهرة ، كما تضمن الحفل عروض فنية و رياضية لطلائع الشباب والرياضة .

وشهد وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة منافسات المباريات النهائية لدورى الكرة الخماسية للأحياء المطورة والتي أسفرت عن فوز فريق مدينة الاسمرات ٢ بالمركز الأول ، كما شاهدا نهائي بطولة الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية والتى فاز بها فريق الاباجية بالمركز الأول ، وحصد فريق هيئة النقل العام المركز الأول فى دورى العاملين بمحافظة القاهرة .