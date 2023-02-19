وزير التنمية المحلية يزف بشرى سارة: تخفيض سعر طبق البيض 10 جنيهات بالبحيرة

حرص اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على تعديل سعر طبق البيض بمعارض «أهلا رمضان»، إذ بدل سعر الطبق من 95 لـ 85 جنيها، بتخفيض 10 جنيهات، جاء ذلك خلال جولته داخل معرض أهلا رمضان في دمنهور بمحافظة البحيرة.

وكان تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، معرض «أهلا رمضان» بمدينة دمنهور، والذي يضم أكثر من 15 جناحا لكبرى شركات المواد والسلع الغذائية.

يأتي ذلك من أجل توفير وعرض كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع الأساسية والرمضانية واللحوم أمام المواطنين بالأسعار التنافسية والتي تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل من 25 إلى 30%.

حضر الجولة اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة كامل غطاس السكرتير العام المساعد، ومحمد كجك - رئيس الوحدة المحلية لمركز دمنهور.

كما قام وزيرا التنمية المحلية والتربية والتعليم بتفقد عدد من المشاريع الجاري تنفيذها في مدينة دمنهور وكذلك مدارس حياة كريمة بنطاق مدينة دمنهور.