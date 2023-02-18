عضو فرقة «مسار إجباري»: سعداء بنجاح أول حفل في البحيرة

أعرب الفنان هاني الدقاق، عضو فرقة مسار إجباري، عن سعادته البالغة، بسبب نجاح حفلتهم بالأمس، التي أقيمت في دار الأوبرا بدمنهور في محافظة البحيرة.

مسار إجباري تحيي حفلا بدمنهور لأول مرة

وقال هاني الدقاق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنهم سعداء بوجودهم لأول مرة في دمنهور؛ لأنهم يحبون لقاء جمهور المحافظات لصعوبة حضورهم الحفلات بالقاهرة، موضحا أن الجمهور تفاعل معهم بشكل كبير.

وأضاف «الدقاق»، أن جمهور دمنهور والإسكندرية قريب منهم لأن أعضاء الفرقة جميعهم من الإسكندرية، لذا فهم يقدمون دائما مفاجآت لهم، وقدموا بالأمس لأول مرة أغنية جديدة، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

دقيقة حداد على ضحايا زلزال تركيا وسوريا

يذكر أن فرقة مسار إجباري، حرصت في بداية حفل الأمس على الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا زلزال سوريا وتركيا، وقدموا العديد من أغنياتهم المميزة؛ أبرزها «صباحك، تقع وتقوم، والليلة الكبيرة».