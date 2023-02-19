نائب محافظ البحيرة تستقبل وزيري التنمية المحلية والتربية والتعليم

استقبلت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، قبل قليل، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وزيرا التنمية والتعليم في البحيرة

ونقلت الدكتورة نهال بلبع تقدير وترحيب مواطني البحيرة والجهاز التنفيذي باللواء هشام آمنة في بيته الثاني، مثمنين الجهود الكبيرة التي توليها وزارة التنمية المحلية لدعم محافظات الجمهورية وتنميتها والعمل على توفير كافة احتياجات ومتطلبات المواطنين.

طفرة في قطاع التعليم

كما رحبت الدكتورة نهال بلبع بالدكتور رضا حجازي على أرض محافظة البحيرة، مؤكدة أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في قطاع التعليم، والذي توليه الدولة اهتماما كبيرا، فكان الاهتمام بالمدارس وزيادة عدد الفصول بما يقلل الكثافات الطلابية ويسهل على أولياء الأمور والطلبة تحصيل العلم وتحقيق أقصى استفادة، بما يعزز من دور الدولة في بناء الإنسان المصري تماشيًا مع الجمهورية الجديدة.

معرض أيادي مصر

ومن المقرر أن يتفقد الوزراء ونائب محافظ البحيرة، معرض «أيادي مصر» في بهو المجمع، وكذا اصطفاف سيارات الأشجار الخاصة بمبادرة 100 مليون شجرة بالمجمـع، تمهيدًا لتدشين المبادرة بزراعة عدد من الأشجار على كورنيش دمنهور.

حضر الاستقبال محمد كجك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، ومديري المديريات وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.