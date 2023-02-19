«التعليم» تعلن عن مسابقة لجميع المراحل التعليمية.. اعرف الشروط

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بنشر وتنفيذ مسابقة التصوير الفني للعام الدراسي 2022-2023 على المراحل التعليمية «الابتدائية - الإعدادية - الثانوية - التربية خاصة».

المرحلة الابتدائية «الكتاب صديقي»

- تعد الكتب أفضل صديق للأنسان وأفضل الوسائل لتعلم أي شي جديد وذلك لأنها تحتوى على نسبة كبيرة من المعلومات وذلك في كل المجالات، كما أنّها تساعد على تنمية مدارك الانسان وتعمل على تنمية ثقافته كما أن الانسان من خلال قراءته للكتب المختلفة يكتسب الكثير من الخبرات.

المطلوب:- عبر بالرسم في تكوين فني عن هذا الموضوع مستخدما الألوان المناسبة

«المرحلة الإعدادية»: السياحة «مصر مهد الحضارة»

- موضوع المسابقة: تضم مصر أجمل المعالم السياحية والمزارات التاريخية على مستوى العالم بما فيها المساجد والكنائس والقصور التى ترجع الى أقدم العصور ، والمنتجعات السياحية على الشواطئ ولكلا منها طابعها السياحي المميز ومظاهرها السياحية المختلفة التي تميزها كلا عن الآخر.

المطلوب:- عبر بالرسم عن هذا الموضوع في مساحة لا تزيد عن % فرخ بتكوين فنى مترابط مستخدما الألوان المناسبة .

المرحلة الثانوية: الماء حياة

- موضوع المسابقة: الماء سر الحياه ومن النعم الهامة التي وهبها لنا الله عز وجل وهو شي أساسي وهام من أجل استمرار الحياه بالنسبة للإنسان ومختلف الكائنات الحية الأخرى والماء هو مصدر ضروري لحياتنا على الأرض، وكثير من البشر فقدوا حياتهم بسبب عدم توافر المياه الصالحة للشرب والتي تؤدي إلى انتشار التصحر في كثير من الأماكن في العالم.

المطلوب:- عبر بالرسم عن هذا الموضوع في مساحة لا تزيد على 7 أفراخ بتكوين فني مترابط مستخدما الألوان المناسبة.

التربية الخاصة: - «موضوع حر»

- عمل تكوين فني مترابط حر يناسب نوع الإعاقة «مكفوفين - إعاقة سمعية - تربية فكرية».

شروط المسابقة

وحدد وزارة التربية والتعليم، شروط مسابقة التصوير الفني للعام الدراسي 2022-2023، وهي كالتالي: -

- إرسال 15 عملا فنيا لكل مرحلة، مع استيفاء وكتابة البيانات بجوار العمل المرسل على قناة ( TEAMS) لكل الطلاب وهي كالتالي المديرية - الإدارة - المرحلة التعليمية المدرسة - اسم التلميذ - تاريخ الميلاد العنوان - السن - رقم التليفون - تاريخ العمل الفني - اسم المدرس المشرف - اسم الموجه - اسم الموجه الأول - اسم الموجه العام.

- إرفاق كشف الأعمال المسلمة شاملة البيانات كاملة في موعد غايته يوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل.