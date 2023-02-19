انتهاء عمليات البحث عن الناجين تحت أنقاض الزلزال باستثناء ولايتين في تركيا

أعلنت السطات التركية، اليوم الأحد، انتهاء معظم عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، قبل نحو أسبوعين، مخلفا عشرات آلاف القتلى والجرحى، وفقا لشبكة «سكاي نيوز» عربية.

تضاؤل الآمال في العثور على ناجين تحت الأنقاض

يأتي ذلك بعد تضاؤل الآمال في العثور على ناجين على قيد الحياة، بعد مرور 13 يوما على وقوع الزلزال مدمر، وقالت السلطات التركية إنه جرى انتهاء عمليات البحث عن ناجين من الزلزال معظم أنحاء البلاد كل باستثناء ولايتين، في إشارة إلى ارتفاع عدد الضحايا ارتفع إلى نحو 40 ألف و689 قتيل.

كما أعلنت إدارة الكوارث التركية، في وقت سابق، أن أعمال البحث والإنقاذ ستنتهي إلى حد كبير بحلول مساء اليوم الأحد، فيما أرسلت عدة دول مساعدات إنسانية إلى تركيا وسوريا، شملت طبية وغذائية، إلى جانب نشر فرق إنقاذ على الأرض التي ساعدت في عمليات البحث وانتشال مئات الناجين من تحت الأنقاض، منذ وقوع الزلزال يوم 6 فبراير الجاري.

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا

يشار إلى أن حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا ارتفعت إلى أكثر من 46 ألف قتيل، وإصابة ما يقرب من 108 آلاف المصابين، فضلا عن عشرات آلاف المشردين في البلدين، في حصيلة غير نهائية آخذة في الارتفاع، منذ وقوع زلزال شرط المتوسط الذي وصف ب «كارثة القرن»، حسبما ذكرت قناة «العربية»، اليوم الأحد.