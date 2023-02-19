وصول 3 طائرات إغاثة إماراتية وباكستانية إلى سوريا لدعم متضرري الزلزال

وصلت طائرتان إماراتيتان، اليوم الأحد، إلى مطاري دمشق الدولي واللاذقية تحملان مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال.

وذكر التلفزيون الرسمي السوري، أن إحدى الطائرتين تحمل على متنها 25 طنا من المساعدات الإنسانية.

طائرة باكستانية لمساعدة سوريا

وفي السياق ذاته، وصلت طائرة باكستانية إلى مطار دمشق الدولي تحمل على متنها أربعة أطنان من الأدوية والمواد الغذائية للمتضررين من الزلزال.

سوريا تستقبل مساعدات

وكانت سوريا قد استقبلت أمس السبت 15 طائرة من الإمارات العربية المتحدة والعراق وروسيا وليبيا عبر مطارات دمشق واللاذقية وحلب، محملة بالمساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب البلاد في السادس من فبراير الجاري.