نص تحقيقات مقتل شاب في سرادق عزاء والده على يد ابن عمه ببورسعيد

حصلت الوطن على نص التحقيقات في حادث مقتل شاب على يد ابن عمه داخل سرادق عزاء والده بحي الضواحى ببورسعيد.

وتنظر محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض وعمر أحمد فتحي وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة، الحكم على القاتل خلال شهر مارس القادم وذلك للاستماع إلى شهود الإثبات في الحادث.

وأظهرت التحقيقات أن أحداث القتل تعود إلى 6 ديسمبر 2022 بحي الضواحي والمتهم فيها عادل محمد أحمد محمود حمودة بقتل ابن عمه محمد أحمد الخضري محمود حمودة 22 سنة ويعمل سماك ويقيم بمنطقة القابوطي بنطاق الحي، وذلك داخل سرادق عزاء والد المجني عليه، حيث قتله المتهم على خلفية مشادات سابقة بينهما، حيث استخدم سلاح أبيض عبارة عن مطواة، وتوجه إلى المكان الذي أيقن سلفا تواجده فيه وهو سرادق عزاء والد المجني عليه وما أن ظفر به حتى سدد له عدة طعنات نافذة، بمنطقتي الصدر والفك فاحدث الإصابات التي أودت بحياته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، كما أحرز جوهرًا مخدرًا الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

أقوال شهود الحادث

كما أظهرت التحقيقات أقوال الشهود وهم السيد طه طه شرف، 50 سنة، ويعمل سماك، ويقيم بمنطقة الأمل الجديد، أنه حال تواجده بسرادق عزاء والد المجني عليه حدثت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه تطورت إلى شجار، قام إثرها المتهم وعاد مرة أخرى حيث يتواجد المجني عليه محرزًا سلاحًا ابيضًا مطواة وتوجه صوبه وانهال عليه طعنًا بالسلاح الأبيض، وما أن ظفر به حتى كال له عدة طعنات استقرت بمناطق متفرقة من جسده وأودت بحياته في الحال، وتوافقت شهادة خمس شهود آخرين بما جاء في شهادة الشاهد الأول.

تقرير الطبيب الشرعي

وتبين من تقرير الطبيب الشرعي أن الإصابات بجسم المتوفى حيوية حديثة ذات طبيعة قطعية وطعنية حدثت من جسم صلب ذو حافة حادة وطرف مدبب ايا كان نوعه وجائزة الحدوث من مثل المطواة المرسلة، والإصابات جائزة الحدوث في تاريخ معاصر لحدوث الواقعة، وفي مثل التصوير الوارد بمذكرة النيابة وتعزى وفاة سالف الذكر إلى الإصابة الطعنية المشاهدة بالصدر، وما صاحب ذلك من قطع للرئة اليسرى والقلب، وصاحب ذلك نزيفا حادًا أدى إلى حدوث صدمة نزيفية غير مرتجعة، أدت إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

والوفاة جائزة وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة، والبصمه الوراثيه للحمض النووي المستخلص من التلوث والماخوذة من مسح مطواة قرن غزال هو خليط يتكون من البصمه الوراثية للمجني عليه، وثبت كذلك أن عينتي الدم والبول الخاصتين بالمتهم وردت نتيجه تحليلهما ايجابية لجوهر الحشيش.

كما أظهر تقرير الفحص الفني لقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابع للادارة العامة للمساعدات الفنية بمنطقة القناة وجود ثلاث قطع مرئية ثابت بالمقطع الثاني وجود شخص قادم من الجهة الخلفيه اليسرى يركض وهو المتهم، واثناء ذلك ظهر شخص آخر وهو المجني عليه يركض باتجاه ذلك الشخص، وتقابلا أمام إحدى السيارات وتشاجرا لمدة 10 ثواني، حتى سقط المجني عليه وفر المتهم هاربا.