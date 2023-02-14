مأساة مقتل شاب دفع حياته ثمنا للدفاع عن والده بالزقازيق.. معاقبة المتهم بالمؤبد

دفع الشاب حمدي عصام حمدي سید أحمد، ابن الـ19 عاما، حياته ثمنا لشهامته، وتدخله للدفاع عن والده ضد شخص تشاجر معه بألفاظ مسيئة، ليسقط على الأرض غارقا في دمائه أمام أعين والده وعمه، بعدما تلقى طعنة قاتلة من المعتدي أزهقت روحه في الحال.

جريمة قتل بشعة تهز قرية النكارية في الشرقية

الواقعة البشعة قلبت الحال في قرية النكارية التابعة لمركز الزقازيق رأسا على عقب، وسرعان ما ضجت القرية الهادئة بأصوات الصراخ والبكاء، ودوى سيارات الشرطة والأسعاف، وما إن انتقل الفقيد إلى مشرحة مستشفى الأحرار حتى تجمع الأهالي أمام المشرحة عدة ساعات وبعدما استلموا الجثمان شيعوه في جنازة مهيبة.

أحد الأهالي يروي تفاصيل الواقعة

وقال عبدالله السيد، أحد أهالي قرية النكارية، لـ«الوطن»، إن الشاب الراحل كان يعمل مع والده وعمه بمقهى ملك لهم، وأثناء ذهاب المتهم إلى المقهى حاول والد المجنى عليه إبعاده من المكان نظرا لأنه معتاد على تعاطي المخدرات وغير حسن السمعة، فقام المتهم بالتعدى عليه بالسب والقذف وأثناء تدخل الشاب الراحل للدفاع عن والده وعمه تعدي عليه المتهم بسلاح أبيض وإصابه بجرح طعني بالرقبة وتوفي.

معاقبة المتهم بالسجن المؤبد

أسدلت محكمة جنايات الزقازيق أمس الستار على الجريمة التي هزت أرجاء قرية النكارية وقررت هيئة المحكمة برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم ومحمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد، بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد.

تفاصيل تلقي الأجهزة الأمنية بلاغا بالواقعة

كان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط «أحمد . ا . م»، 19 عاما، لأنه في يوم 28 مايو عام 2022 قتل المجني عليه "حمدي عصام حمدي سید أحمد" ، عمدا مع سبق الإصرار، وذلك إثر تراشق بالألسنة بألفاظ نابية بين المتهم ووالد المجني عليه، وتطور الأمر إلى مشاجرة، وأثناء تدخل المجني عليه لدفاعه عن والده ومنع المتهم من التواجد داخل كافية ملك لهم تعدي عليه المتهم بسلاح أبيض ما أدى لإصابته بجرح طعني َووفاته متأثرا بإصابته.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وقيدت القضية تحت رقم 1726 جنح مركز الزقازيق، 2033 لسنة 2022 جنايات كلي جنوب الزقازيق، وتم إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها بمعاقبته بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما.