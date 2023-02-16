كواليس مقتل شاب على يد صديقه في الجيزة.. خلاف انتهى بالموت

في مسرح الجريمة الدماء تملأ المكان، وتحيط بجثة شاب عشريني داخل إحدى الغرف بشقة صديقه في منطقة الوراق بالجيزة، رجال الشرطة تفحص المكان، وجهات التحقيق تناظر جثمان المجني عليه الملقى أرضًا ويرتدي كامل ملابسه، وتأمر بنقل الجثة إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية، ولبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها.

كشف غموض الجريمة

من خلال مناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط العقار الذي شهد الجريمة، وسؤال صديق المجني عليه، تبين أن صديق المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، وأنه قتل صديقه باستخدام آلة حادة وتسديد له عدة ضربات، ما تسبب في مصرع المجني عليه.

آلة حادة

تمكنت رجال الشرطة من القبض على المتهم، واقتياده إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتبين وجود خلافات بين المتهم والمجني عليه.

وفي ليلة الجريمة نشبت مشاجرة بينهما ليقوم المتهم بالإمساك بآلة حادة والتعدي على الضحية، ما تسبب في مصرعه، وبعد تحقيقات موسعة من قبل جهات التحقيق في الجريمة، أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

أوضح ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، في حديثه لـ«الوطن»، أن عقوبة القتل العمد وفق قانون العقوبات تصل للإعدام، وفي حالة المتهم بقتل طفل الإسماعيلية يواجه عقوبة في جريمة تجارة الهيروين أيضًا: «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».