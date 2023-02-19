انتعاش مبيعات العدس الأصفر.. وسعره في «أهلا رمضان» 40 جنيها

تشهد أسعار العدس الأصفر استقرارا في الأسواق المصرية وزيادة الاستهلاك وانتعاش المبيعات هذه الأيام في فصل الشتاء، حيث يحرص الكثير من المواطنين على شرائه لأنه من المنتجات الشتوية التي تعمل على التدفئة كما أنها تحتوي على فوائد عدة.

ويتراوح أسعار العدس الأصفر في السوق المصرية الكيلو بين الـ 48 والـ 50 جنيها حسب الحجم والجودة، وفقا لقول أحمد الفاروق، عضو شعبة الحبوب والحاصلات الزراعية بالاتحاد العام للغرف التجارية لـ«الوطن».

وذكر الفاروق أن هناك استقرارا على أسعار العدس الأصفر هذه الفترة كما يُباع في منافذ معارض أهلا رمضان نحو 40 جنيها.

أسعار العدس الأصفر

وأضاف عضو شعبة الحبوب والحاصلات الزراعية أن يختلف سعر العدس الأصفر الذي يباع بالمتاجر الشهيرة حسب الشركة وطريقة التغليف حيث يصل سعر الـ 500 جرام من 24 إلى 35 جنيها.

انتعاش في مبيعات العدس الأصفر

وتابع الفاروق عضو شعبة الحبوب والحاصلات الزراعية باتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك استقرارا في سعر العدس الأصفر، وزيادة في الاستهلاك عليه حيث يحرص المواطنون على شرائه، ما نتج عنه انتعاش في المبيعات، وذلك بسبب فصل الشتاء، حيث إن من المتعارف عليه أنه مرتبط بهذا الموسم.