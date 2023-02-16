الغرفة التجارية بالإسماعيلية تتابع مخزون السلع بمعارض «أهلا رمضان»

أعلن المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية عن أن الغرفة تتابع أولا بأول توافر السلع الاستراتيجية في معارض أهلا رمضان في المحافظة.

توفير المخزون السلعي لمعارض أهلا رمضان

وأضاف عثمان خلال اجتماع موسع لمجلس إدارة الغرفة اليوم الخميس عن توفير المخزون السلعي لمعارض أهلا رمضان خاصة خلال الشهر المبارك والدفع بكميات إضافية جديدة لسد احتياجات المواطنين بالتعاون مع الجهات المعنية.

وقال عثمان إنه وجه بدراسة التوسع في زيادة المنافذ الغذائية للسلع الاستراتيجية ومعارض أهلا رمضان وغيرها من الأساسية، لتغطية كافة مناطق المحافظة، بما فيها القري.

زيادة دور الغرفة التجارية

كما وجه بزيادة دور الغرفة التجارية في إسهامها بدفع بعض السلع الاستهلاكية في المعارض والمنافذ «أهلا رمضان» لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتشكيل لجنة الغرفة المشكلة للرقابة على معارض أهلا رمضان ، لتذليل كافة العقبات أمام التجار والتأكد من السلع المعروضه واسعارها.

وحضر الاجتماع إبرهيم خميرة نائب أول رئيس مجلس الإدارة، مهندس مصطفى الحديدي نائب ثان، إيهاب زهدي أمين صندوق الغرفة، وائل عبد العزيز أمين مساعد صندوق الغرفة، جلال الطاهر سكرتير مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة خالد الجداوي، أسامة العدوي، سعيد شعيب، آمال محمود، على بركة، مايكل مقبل، إبراهيم فارس، دينا ياقوت.