استقرار أسعار اللحوم المستوردة يضبط سوق البلدي.. والغرف: تبدأ من 140 جنيها

تشهد جميع أنواع اللحوم المجمدة في الأسواق استقرارا في الأسعار، وتقدم بعض المحال التجارية عروضا على الأسعار تزامنا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، ما يزيد إقبال المواطنين على الشراء الفترة المقبلة، ويضبط سوق اللحوم البلدي.

إقبال المواطنين على شراء اللحوم المجمدة

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة السادس من أكتوبر، قال تجار إن اللحوم المجمدة تشهد إقبالا من المواطنين على شرائها، خاصة أن أسعارها منخفضة نسبيا عن اللحوم الطازجة، وتختلف الأسعار وفقا للمنشأ والنوع والكمية التي يريدها المواطن.

وقال الحاج صابر إبراهيم، أحد مستوردي اللحوم المجمدة إن هناك العديد من المواطنين بقبلون على شراء اللحوم المجمدة والتي تختلف أسعارها وفقا للبلد التي تم الاستيراد منها، والكمية التي يحتاجها المواطن، بالإضافة إلى أنه تزامنا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك يزداد إقبال المواطنين على الشراء ويزداد بشكل أكبر مع اقتراب عيد الأضحى.

وأضاف «إبراهيم» أن هناك العديد من المحال التجارية تقدم عروضا وتخفيضات الفترة الحالية على كافة أنواع اللحوم المجمدة، مما يزيد من إقبال المواطنين على الشراء، ويسجل كيلو لحم بقري برازيلي 166 جنيها وكيلو لحم مفروم برازيلي 153 جنيها ولحم بقري هندي 150 جنيها، وكيلو لحم جاموسي هندي 148 جنيها وكيلو المفروم 140 جنيها وكيلو لحم جاموسي هندي مفروم كيلو 148 جنيها.

استقرار أسعاراللحوم المجمدة في الأسواق

ومن جهته، قال سيد النواوي عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، في تصريح لـ«الوطن»، إن أسعار اللحوم المجمدة تشهد استقرارا في الأسواق، حيث يتراوح سعر اللحم البرازيلي بين 161 و170 جنيها، واللحم الهندي بين 145 و150 جنيها، حيث يأمل استمرار استقرار الأسعار مع حلول شهر رمضان المبارك، موضحا أن اللحوم المستوردة تظل الأنسب لدخول شرائح واسعة، وفي ظل الإقبال عليها تكبح جماح أسعار اللحوم البلدي، وتخلق توازنا سعريا في السوق.