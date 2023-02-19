أسعار الفراخ المستوردة في الأسواق.. أقل من البلدي بنحو 30 جنيها

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، إنّ أسعار الفراخ المستورة أقل بكثير من البلدي، بقيمة تتراوح بين 25 حتى 30 جنيها تقريبا، موضحا أنّ الفرخة الواحدة المستوردة تقدر بنحو 95 جنيها، ووزنها يزيد عن الكيلو و500 جرام تقريبا.

أسعار الفراخ المستوردة

وأضاف رئيس شعبة الدواجن، أنّ وزارة التموين تستعد لاستيراد كميات كبيرة من الفراخ المستوردة، على أن تكون متوفرة في الأسواق ومنافذ الوزارة المختلفة خلال الأسابيع المقبلة، خاصة قبل بداية شهر رمضان لسد احتياجات المواطنين.

أسعار الفراخ اليوم

- كيلو الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة نحو 65 جنيهًا يصل للمستهلك بين 75 حتى 85 جنيها.

- كيلو الفراخ الأمهات، ويباع بنحو 60 جنيهًا، يصل للمستهلك إلى نحو 68 جنيهًا.

- كيلو الفراخ البلدي في المزرعة نحو 78 جنيهًا، يصل للمستهلك بسعر95 جنيهًا.

- سعر الفراخ الساسو في المزرعة، نحو 74 جنيهًا، ويصل للمستهلك بسعر 78 جنيهًا.