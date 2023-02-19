كيف يمكن العثور على ناجين بعد مرور 12 يوما من زلزال تركيا؟.. خبيرة طوارئ تجيب

يتفاجأ الكثير كيف استطاعت فرق الإنقاذ، مساعدة الناس وإخراجهم من تحت الأنقاض وذلك بعد مرور 12 يوما من وقوع الزلزال، وكيف عاشوا واستطاعوا مقاومة كل ذلك دون ماء وطعام.

الإنسان يستطيع العيش 4 أسابيع دون طعام

من جانبها، قالت رئيسة جمعية طب الطوارئ الأردنية، ربا الحمد، اليوم، على ذلك قائلة: «إن نسب العثور على ناجين واردة بفرص أعلى خلال 48 ساعة وتصل إلى 6 أيام وكل ذلك يعتمد على عوامل عديدة منها أن الإنسان يستطيع أن يبقى على قيد الحياة دون هواء لمدة 4 دقائق، ودون ماء ما يقارب 4 إلى 5 أيام وطعام لمدة 4 أسابيع.

وأضافت الحمد، أنه في حالة تواجد أي مصدر بسيط من الهواء أو الماء فقد تكون نسبة العثور على الناجين كبيرة وبالأخص أماكن المكوث التي تكون محمية من الانهيارات تعظم من فرص البقاء على قيد الحياة لفترات أطول.

الحفاظ على كمية من المياه والطعام تطيل فترة إبقاء الإنسان حيا

ونوهت بأنه في حالة حدوث أي زلازل أو كوارث طبيعية على الشخص أن يبقي ولو كميات قليلة من المياه والطعام حوله حتى يتمكن من إبقاء نفسه حيا لأطول فترة ممكنة، بالإضافة إلى الاختباء في أماكن تستطيع أن تحميه من الهزات المرتدة والتي ستبب في استمرار انهيار المبانى من حوله.