سيرين عبد النور تدعم متضرري زلزال سوريا بـ500 علبة حليب للأطفال

أعلنت الفنانة سيرين عبد النور دعمها لمتضرري زلزال سوريا، بعدما وجَّه لها الإعلامي السوري ماجد العجلاني، تحديًا للتبرع بـ500 علب حليب للأطفال متضرري سوريا.

سيرين عبدالنور تتبرع لمتضرري زلزال سوريا

وحرصت سيرين عبدالنور للرد على الإعلامي السوري من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قالت فيه «ماجد التبرع ما بدو تحدي هيدا واجبي يلي بالمقابل يعطيني سعادة كبيرة كيف إذا كان لأهلي وناسي السوريين، بالفعل قمت باتصالاتي بعد معرفة الكمية المطلوبة وإن شاء الله خلال أيام قليلة ستكون متوفرة بعد أن يتم السماح بها من وزارة الصحة اللبنانية».

الإعلامي السوري يطلب التبرع من سيرين عبدالنور

وطلب الإعلامي السوري ماجد العجلاني من الفنانة سيرين عبدالنور توفير 500 علبة حليب للأطفال للمتضررين من الزلزال في سوريا وذلك من خلال فيديو نشرة عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور«إنستجرام»، لتستجيب الفنانة سيرين عبدالنور سريعا لطلبه.