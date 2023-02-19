حبس المتهمين بسرقة مبنى إدارة بولاق التعليمية في العمرانية 4 أيام

خضع المتهمين في قضية سرقة مبنى إدارة بولاق التعليمية بالعمرانية لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالهم في التهم المنسوبة إليهم، وقررت جهات التحقيق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من شخصين المتهم الأول عاطل 40 سنة، والثاني عاطل 28 سنة، لهما معلومات جنائية مقيمين بمنطقة العمرانية بالجيزة، قاما بسرقة محتويات من داخل إدارة بولاق التعليمية القديمة.

وأضافت التحقيقات اعتراف المتهمين بحيازتهم جهاز كمبيوتر و2 كيسة كمبيوتر و2 لوحة مفاتيح كمبيوتر و2 ضلفة ألوميتال ومفتاح مروحة سقف، متحصلة من وقائع السرقة.

ضبط المتهمين

ورد لقسم شرطة العمرانية بمدرية أمن الجيزة بلاغا يفيد باكتشاف سرقة من داخل مبنى إدارة بولاق التعليمية القديمة الكائنة أسفل كوبرى فيصل دائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات باستخدام التقنيات الفنية الحديثة جرى استهداف المتهمين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية

أما عن العقوبة القانونية المتوقعة على المتهمين، قال المحامي محمود عبدالله إنه وفقا لنص المادة 313: «كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة»، كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف في تصريحاته لـ«الوطن»، أنّ نص المادة 320 من قانون العقوبات، أنه يعاقب «بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية.