ضبط عصابة سرقة الدراجات النارية في المنوفية

وردت معلومات لقطاع الأمن العام مفادها قيام (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركزى شرطة "الباجور - أشمون" بالمنوفية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن العام تنسيقاً مع مديرية أمن المنوفية وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد (20) واقعة سرقة بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الغربية – المنوفية) وقيامهم ببيع المسروقات لأحد المتهمين المذكورين ، وتم بإرشاد الأخير ضبط كافة المسروقات المستولى عليها (17 دراجة نارية ، 2 مركبة "توك توك" ، مركبة "تروسيكل") .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.