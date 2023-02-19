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ضبط عصابة سرقة الدراجات النارية في المنوفية

كتب:

محمد بركات
12:16 م | الأحد 19 فبراير 2023
وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

وردت معلومات لقطاع الأمن العام مفادها قيام (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركزى شرطة "الباجور - أشمون" بالمنوفية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن العام تنسيقاً مع مديرية أمن المنوفية وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد (20) واقعة سرقة بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الغربية – المنوفية) وقيامهم ببيع المسروقات لأحد المتهمين المذكورين ، وتم بإرشاد الأخير ضبط كافة المسروقات المستولى عليها (17 دراجة نارية ، 2 مركبة "توك توك" ، مركبة "تروسيكل") .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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