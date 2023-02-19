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«الداخلية»: القبض على عصابة سرقة محولات الكهرباء في القطامية 

كتب:

محمد بركات
12:18 م | الأحد 19 فبراير 2023
وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

تمكنت  قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة القطامية من ضبط (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") حال شروعهم فى سرقة بارات نحاس خاصة بإحدى محولات الكهرباء الكائنة بدائرة القسم.

وعُثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الهيروين – الأدوات والمعدات المستخدمة لإرتكاب الواقعة - سلاح أبيض - دراجة نارية ملك أحدهم).

بمواجهتهم إعترفوا بشروعهم فى إرتكاب الواقعة بإستخدام الأدوات والمعدات المضبوطة ، والمواد المخدرة بقصد التعاطى. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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