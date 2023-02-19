جنات تروج لأغنيتها الجديدة «التفاح والفراولة».. باق ساعات على طرحها

روجت الفنانة المغربية جنات، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لأحدث أغنياتها التي تحمل اسم «التفاح والفراولة»، والمقرر طرحها غدًا الاثنين، في تمام الساعة السادسة مساء، على موقع الفيديوهات« يوتيوب» .

ونشرت جنات البوستر الدعائي للأغنية وظهرت وهي ترتدي ملابس صعيدية، وعلقت علي البوستر، قائلة:« التفاح والفراولة بكرة الساعة 6 على القناة الرسمية باليوتيوب».

أغنية« التفاح والفراولة» من ألحان محمد الصاوي وتدور في إطار صعيدي وشعبي لأول مرة فى مسيرة جنات الغنائية.

وفي تصريح سابق «للوطن» أكدت جنات أن الاغنية مختلفة وستكون مفاجاة للجمهور.

آخر أعمال جنات

وطرحت مؤخرا جنات أغنية «يا بختي بيه»، والتي حققت نجاحا كبيرا، حيث تصدرت التريند عبر اليوتيوب، الإغنية من كلمات الشاعر أحمد سرور، وألحان إسلام رفعت.

وتقول كلماتها:«ده محدش شافه إلا وقالي يا بختي بيهم الغيرة نفسي احطه ف قلبي أقفل عليها.. هو ده اللي الواحدة آه تروحله وتطلب إيديه.. ده محدش شافه إلا وقالي يا بختي بيهم الغيرة نفسي أحطه ف قلبي أقفل عليها.. هو ده اللي الواحدة آه تروحله وتطلب إيديه».