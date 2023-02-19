يوم رياضي لطلاب جامعة العريش تحت شعار «يوم في حب مصر»

شهدت جامعة العريش بحضور الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش ونواب رئيس الجامعة و عمداء الكليات اليوم، افتتاح يوم رياضي بعنوان «يوم في حب مصر».

وحث الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، الطلاب الحاضرين على بذل الجهد والالتزام في دراستهم بنفس الإصرار والجهد، مؤكدا على أن المشروعات القومية كان لها دورا اساسيا في اكتشاف الطاقات الابداعية لدى الطلاب والاهتمام بهم لانهم محور اساسي في بناء مصر الحديثة، وان المشاريع القومية وفرت أكثر من 5 مليون فرصة عمل وهي وسيلة حاربت بها الدولة طاقة البطالة، وان الجامعة دائما تدعم ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة ويدعو الطلاب الي الاهتمام والاعتزاز بالمشاريع القومية التي تهتم بها الدولة .

افتتاح مركز الجوالة الدائم لتأهيل الرواد بالجامعة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

و أكد الدمرداش أهمية ممارسة الأنشطة الطلابية والرياضية بالتوازي مع الدراسة والنواحي العلمية متمنيًا لجميع الطلاب نهاية موفقه للعام الدراسي.

جامعة العريش

كما حث رئيس الجامعة الطلاب على روح الولاء والانتماء والمشاركات في الانشطة الطلابية لنفعة مصرنا الحبيبة.

وأشاد بجهود الطلاب المشاركين في المعسكر واهمية المشاركة في العمل التطوعي وغرس روح قيم الولاء والانتماء للجامعة. وثمن رئيس الجامعة جهودهم وطالب بأن تكون لهم الأولوية في المشاركة في الانشطة الخارجية للجامعة تقديرًا لعملهم التطوعي، متمنيًا منهم بذل المزيد خلال الفترة القادمة، كما وجه الشكر لجميع الحضور والسادة المدربين وأسرة رعاية الطلاب بالجامعة.

كما قام رئيس الجامعة بافتتاح معسكر الجوالة الدائم بالجامعة و تدريب الطلاب كما تم عمل جلسات عن هدف الغرض من الدورة وعن دور واحتياجات الرواد في عشائر الكليات وتدريب الطلاب على قواعد التدريب العملية عن مهارات كشفية مختلفة مثل البنط و الحبال و تقاليد العلم و تقاليد الزي الكشفي والدوري و الممارسات العملية للطلاب في جميع الانشطة مما يحث الطلاب على جميع المشاركات و بث الروح .