فعاليات جامعة العريش للطلاب في إجازة نصف العام.. زيارات لمعرض الكتاب

نفذت جامعة العريش عدة أفكار للطلاب، وذلك من خلال العمل على استغلال إجازة نصف العام بما يفيد الطلاب ويعود بالنفع على الجامعة، من حيث الزيارات الطلابية للمناطق الأخرى.

زيارة معرض القاهرة للكتاب والتقاء مسؤولين

قال الدكتور رفعت عزوز نائب رئيس جامعة العريش في بيان، إن الجامعة نفذت عدة فعاليات، أهمها هو زيارة الطلاب لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وتفقد المعرض بكل تفاصيله، من خلال عدة زيارات أدتها الجامعة للطلاب على نفقتها الخاصة.

وأضاف «عزوز»، أن الزيارات المتكررة للنشء الصغير من الطلاب لمعرض جامعة القاهرة والتقاء الطلاب مع آخرين من جامعات أخرى ومسؤلين وعقد ندوات، من شأنه أن يخلق أجيال تعشق العلم والكتابة، خصوصا أن هناك مواهب عديدة تم اكتشافها في الجامعة من خلال الرسم والقراءة وكتابة الروايات والقصص الصغيرة ومعرفة التاريخ وقراءته جيدا.

تهيئة الطلاب لسوق العمل

وكان الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش قد أكد في بيان سابق له أن جامعة العريش تعمل على عدة مستويات من خلال تهيئة الطلاب لسوق العمل، بداية من المشروعات الداخلية في مزارع الجامعة، والإنتاج الداجني والحيواني والزراعي، والشئ الثاني وهو المهم، هو أن تتاح الفرصة للطلاب أظهار مواهبهم والأستفادة منها، داخل الجامعة وخارجها، وأن الجامعة تعقد ندوات وأجتماعات مع جامعات أخرى بما يشبه البروتوكول من أجل تعميق العلاقات بين طلاب جامعة العريش والجامعات الأخرى بالمحافظات الأخرى.

الجدير بالذكر أن جامعة العريش قامت بتنفيذ أكثر من 4 رحلات للجامعة للمناطق الأخرى، مثل معرض القاهرة للكتاب، وزيارة معالم القاهرة والجيزة وبعض المزارع التنموية في جامعات مصرية.