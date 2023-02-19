المخرج عمرو فكري: فخور بعرض فيلم «ما يحدث في حياة نادين» بمهرجان الإسكندرية

شهدت فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير اليوم، عرض الفيلم المصري «ما يحدث في حياة نادين» للمخرج عمرو فكري، في عرضه العالمي الأول ضمن أفلام المسابقة العربية.

أحداث فيلم «مايحدث في حياة نادين»

وتدور أحداث فيلم «مايحدث في حياة نادين» حول فتاة تعاني من اضطراب الوسواس القهري، ما يجعلها تخاف من أشياء كثيرة، ولا تشعر بالأمان في حياتها.

المهرجان يشهد الحضور الجماهيري الأكبر لهذه الفئة

وقال المخرج عمرو فكري، في تصريحات صحفية، إنه فخور وسعيد بعرض فيلمه «ما يحدث في حياة نادين»، لأول مرة عالميا ضمن أفلام المسابقة العربية، بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، مؤكدًا أنه تحمس كثيرا لعرض فيلمه أمام الجمهور في المهرجان الذي يتمتع بسمعة قوية، ويشهد الحضور الجماهيري الأكبر في هذه الفئة من المهرجانات المتخصصة في عرض الأفلام القصير.

وأشار المخرج إلى أنه كان متابعا لتطور مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير منذ فترة، لذا تحمس إلى مشاركة عمله ضمن مسابقاته، مشيرا إلى أنه ليس التجربة الأولى له، وقدم من قبل عدد من الأفلام التي عرضت داخل وخارج مصر.

تقام عروض أفلام المهرجان فى سينما مترو بوسط البلد خلال الفترة من 16 إلى 21 فبراير الجارى، وجميع العروض مجانية ومفتوحة للجمهور طوال فترة المهرجان، ويعقبها ندوات مع صناع الأعمال المشاركين من العديد من دول العالم، للحديث حول كواليس وصعوبات صناعة فيلم قصير، والفرصة التي يتيحها المهرجان لتكريم هذه الأعمال.