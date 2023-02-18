المخرج محمد ياسين في مهرجان الإسكندرية: ما زلت أتعلم رغم خبرتي الكبيرة

قال المخرج محمد ياسين، إنه مازال يتعلم في مهنته رغم خبراته الكبيرة في مجال الإخراج، إذ أنه شخص شديد المراجعة لنفسه ما بين أي تجربة وأخرى بهدف التطوير.

الإيمان بالعمل

وأضاف «ياسين» في ندوة نقاشية أقيمت ضمن فعاليات الدورة التاسعة في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، داخل مركز الإبداع بالإسكندرية، إنه يؤمن بمقولة عظيمة للمخرج رأفت الميهي تقول «اوعى تخون قالب العمل الذي تقدمه».

وأوضح: «إذا كنت تقدم فيلما كوميديا فإياك تقديم في عدد من المشاهد المهمة لحظات إنسانية، فحينها أنت تفسد فيلمك دون أن تدري».

فريق العمل

وأشار محمد ياسين إلى أن اختيار فريق العمل من الأمور المهمة لأي مخرج، إذ لابد من أن تكون كل العناصر مؤمنة بالمشروع، ولكنه استدرك قائلا: «لو لمست أن أحدا من الممثلين يتعامل مع المشروع على أنه أكبر منه، فلابد من إبعاده تماما عن التجربة، والتمسك بكل من يؤمن بالمشروع إيمانا كاملا».