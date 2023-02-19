الإذاعية إيناس ثروت تستعرض كتاب «رسائل سقطت من ساعي بريد» مع شريف مدكور

استعرضت الإذاعية إيناس ثروت، رسائل من كتاب عنوانه «رسائل سقطت من ساعي بريد»، إذ ذكرت أننا نتحدث هنا باستفاضة عن وعاء مهم للغاية وهو رسائل البريد إذ قد نجد فيه رسائل عديدة تُصاغ في أكثر من قصة، فقد نجد رسائل عتاب أو شوق أو محبة، موضحة أنه يجب على الإنسان أن يوجه لنفسه رسائل ويدون رسائل لنفسه، ويطرح على نفسه بعض الرسائل مثل « لو قابلت نفسك من سنتين كنت هتقول لنفسك إيه».

أسئلة مهمة على المستوى النفسي

وأضافت «ثروت»، خلال حوارها في برنامج « 4 شارع شريف»، الذي يقدمه الإعلامي شريف مدكور، ويعرض على شاشة «الحياة»، أن هناك اسئلة يلقيها المسؤول عن الـإتش أر عندما يتقدم أي موظف في وظيفة وهو «شايف نفسك إيه كمان 5 سنوات»، موضحة أن هذا السؤال مهم للغاية على المستوى النفسي، ففاجئها شريف مدكور قائلًا: « أنا شايف نفسي بعد 5 سنوات أكون استكفيت من مشواري المهني واستمتع بحياتي شوية».

شريف مدكور: أنوي الاتجاه إلى العمل الخيري العام

فيما أوضح شريف مدكور، لـ إيناس ثروت، أنه يعمل مذيعًا منذ 30 عامًا، وبعد 5 سنوات من الآن سيكون بالغ من العمر 55 سنة، ويحب الاتجاه إلى العمل الخيري العام، مشددًا على ضرورة احترام كافة المهن وأدوار كل شخص فيها، مثل عامل النظافة، إذ قال « أنا لو غبت عن الشاشة سنة كاملة محدش هيتأثر وممكن محدش ياخد باله، إنما عامل النظافة لو غاب أسبوع كلنا هنتأثر بالسلب، إحنا لازم نبدل الأدوار حتى لو جوه نفسنا عشان نحس بظروف الناس».