شريف مدكور يكشف تفاصيل مفاجأة عيد ميلاده: «جمعنا تبرعات خيرية بدل الهدايا»

تصدر المذيع شريف مدكور، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، على إثر احتفاله بعيد ميلاده الخمسين، واستبداله تبرعات مادية لصالح مستشفى أهل مصر للحروق، بقائمة الهدايا التي كان من المقرر أن يتحصل عليها من أصدقائه خلال الحفل الذي نظمه بمنزله وحضره عدد كبير من المقربين إليه من داخل وخارج الوسط الفني والإعلامي، وتجاوز مبلغ التبرعات نحو 120 ألف جنيه.

التبرعات المادية لصالح مستشفى أهل مصر

وعن فكرة استبدال هدايا عيد الميلاد بتبرعات لصالح مؤسسة علاجية، قال شريف مدكور في تصريحات لـ«الوطن»، إنه بمجرد وصوله إلى سن الـ50، قرر إقامة حفل يحضره أصدقاؤه من أيام المدرسة والجامعة والجيران والعمل «قولت لو أصدقائي حضروا عيد ميلادي في البيت، أكيد كل واحد هيفكر في هدية مثلًا عطور أو كرافتات أو ساعات أو زهور، قولت الأفضل إن تكون الهدية حاجة تنفع الناس».

واستطرد قائلًا: أنا داعم لمستشفى أهل مصر للحروق، وهو مستشفى فريد من نوعه، خصوصًا وأن موضوع الحروق مؤلم جدًا، ويترك أثرًا نفسيًا وجسديًا على المصاب به، ومن ثم كلمت هبة السويدي، مؤسسة جمعية أهل مصر، وشرحت لها الفكرة، وطلبت منها ترسل أشخاصًا للمساعدة ويكون بصحبتهم آلة لسحب الفلوس من الفيزا والتسهيل على الحاضرين بالحفل.

شريف مدكور من مواليد 17 سبتمبر عام 1972

وأضاف شريف مدكور بقوله: توقعت نجمّع 40 ألف جنيه مثلًا، لكن المبلغ وصل لـ100 ألف، وقلت لأصدقائي بالحفل، من يريد مضاعفة المبلغ يتفضل يزود لصالح الخير، وهو ما حدث بالفعل، ومبسوط إن الحفل كان به أصدقائي وحبايبي.

وأشار إلى أنه فخور لارتدائه «بدلة» مصرية 100% «بحب صناعة بلدنا، وفخور بها وبكل ما تقدمه».

ومن أبرز الحضور في حفل عيد ميلاد شريف مدكور، ريهام عبدالغفور، منى الشاذلي، لينا شاكر، عمر كمال، الفنانة دينا، ريهام إبراهيم، لمياء فهمي عبدالحميد، جاسمين طه زكي، أنوشكا، داليا البحيري، أمينة شلباية، إنجي علي، مراد مكرم، مريم أمين.