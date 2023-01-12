لقاء مؤثر بنجوم كابيتانو مصر في معسكرهم: زارتهم أمهاتهم مع شريف مدكور

شهدت الحلقة السابعة من برنامج «كابيتانو مصر»، اليوم الخميس، والذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف المواهب، مفاجأة للشباب المشاركين فى البطولة.

وحرص القائمون على برنامج «كابيتانو مصر»، على تحضير زيارة لوالدات اللاعبين الموهوبين المشاركين فى البطولة، وكانت أجواء رائعة فى ظل حضور الإعلامى شريف مدكور والذى عبر عن تأثره بمشاعر اللاعبين وقت لقاء أمهاتهم.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج اسم «كابيتانو مصر».

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب «كابيتانو مصر»، التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.