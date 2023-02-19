أحمد المسلماني: عبدالكريم الكابلي كان نموذجا للفنان المثقف في العالم العربي

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الفنان السوداني عبدالكريم الكابلي عاش منذ 1930 حتى 2021، وقدم الفن على مدار 60 عاما.

لم يكن مجرد فنان كبير

وأضاف المسلماني، خلال حلقة اليوم من برنامج «الطبعة الأولى»، على قناة الحياة: «لم يكن مجرد فنان كبير، ولكن كان مثقفا ومترجما وباحثا وشاعرا وملحنا، وكان نموذجا للفنان المثقف في السودان والعالم العربي، ودرس في بورسودان، ثم أم درمان، وبعد ذلك في الخرطوم».

وتابع الإعلامي، أنه كان مفتش محاكم، ثم انتقل إلى مصر، ولكنه كان موهبة ثقافية كبيرة جدا، وكان مشروعا غنائيا جميلا: «الموسيقى السودانية جميلة، والكلمات جميلة أيضا، وغنى لكبار شعراء العالم العربي مثل الشاعر السوداني الكبير الفيتوري وأمير الشعراء أحمد شوقي وعملاق الفكر عباس محمود العقاد».

قوة ناعمة لوادي النيل

وأشار إلى أن الراحل لم يكن قوة ناعمة للسودان فقط، ولكن لكل وادي النيل، وكان نموذجا للفنان المثقف والمسؤول الذي يعطي احتراما للقصيدة وكبار الشعراء والأدباء، وكان مثقفا وعلى وعي كبير جدا، وفي عام 2021، توفي في الولايات المتحدة الأمريكية ثم نقلت رفاته إلى السودان.