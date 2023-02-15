أحمد المسلماني: مجلة الإيكونوميست الأقدم عالميا ولم تتوقف في الحروب

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن مجلة الإيكونوميست أهم مجلة عالمية، وأكثرها من حيث المكانة المجتمعية، ويطلع عليها كبار الشخصيات والمؤسسات الكبرى، لافتا إلى أن المجلة العريقة مضى على إطلاقها 180 عاما، بما يعني أنها أقدم من جريدة الأهرام المصرية بـ32 عاما.

الليبرالية المنفلتة

وأوضح «المسلماني»، خلال تقديمه برنامج الطبعة الأولى، المذاع على فضائية الحياة، أن أحد المثقفين أعد رسالة دكتوراه بعنوان الليبرالية المنفلتة طبقا لـ الإيكونوميست، وكشف الكاتب عن أنها لم تكن بالنزاهة السياسية ولا الأخلاقية في تاريخها الممتد، لافتا إلى أن المجلة صدرت عام 1843، وأثناء الحرب العالمية الأولى والثانية لم تتوقف.

مجلة الإيكونوميست

أشار الإعلامي أحمد المسلماني، إلى أن مجلة الإيكونوميست حاليا توزع نحو مليون نسخة في أمريكا و750 ألف نسخة في بريطانيا، ولديها 21 مكتبا حول العالم، لافتا إلى أن قراء مجلة الإيكونوميست هم من صفوة القراء على مستوى العالم، وتعتبر مجلة الرأسمالية في العالم، وعلى الرغم من ذلك كان أبرز قرائها كارل ماركس مؤسس المركسية، وهتلر وموسوليني وأنجيلا ميركل وغيرهم من الشخصيات العالمية.