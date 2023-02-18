أحمد المسلماني: مصطلح أم الدنيا له أصول تاريخية ودينية

قال الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، إن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن بعد زيارته الأخيرة لمصر كتب في تغريدة له على تويتر، أن الشعب المصري رائع من نواحي كثيرة بما في ذلك تقاليدهم في الضيافة الهائلة: «ممتن للترحيب الحار من أم الدنيا وأتطلع لزياراتي المقبلة».

لقب أم الدنيا

وأوضح «المسلماني» خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولى» المذاع على فضائية «الحياة»، أن الرئيس بايدن في 2022 قال جملته الشهيرة لقب أم الدنيا يليق بمصر، وهي المكان الأنسب لعقد قمة المناخ، ومصطلح أم الدنيا أو أم البلاد له أصول تاريخية ودينية، ووصفها سيدنا نوح بأنها أم البلاد، وهو الوصف الأقدم لمصر كما جاء في الأثر.

حديث ابن بطوطة عن مصر

وأشار المسلماني إلى أن هناك كتاب صدر لابن بطوطة من 700 سنة، واستخدم مصطلح أم البلاد حينما تكلم عن مصر وامتدحها كثيرا في كتاباته، وغيرها من الكتب التي استخدمت المصطلح، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي بايدن ووزير خارجيته في العصر الحديث استخدموا المصطلح.