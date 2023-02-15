أحمد المسلماني: رائدة فضاء بريطانية أكدت وجود الكائنات الفضائية

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الكائنات الفضائية موجودة وتعيش بيننا، وفقا لما قالته أول رائدة فضاء بريطانية هيلين شارمان، التي تعمل حاليا أستاذة جامعية، لافتا إلى أنها عالمة في الفضاء والكيمياء، بجانب عملها بالجامعة.

مكونات الجسم البشري

وأوضح «المسلماني» خلال تقديمه برنامج الطبعة الأولى، المذاع على فضائية الحياة، أن الكائنات الفضائية ربما يكون من مكونات أخرى غير مكونات الجسم البشري، وفقا لما أكدته رائدة الفضاء، وبالتالي يمكن أن يكون موجودا بيننا ولا نراه، متابعا «ممكن يكون قريب مننا لكن مش شايفينه، ونشرت الصحف العالمية هذه المعلومات التي أحدثت ضجة عالمية».

رائدة الفضاء

وأشار الإعلامي أحمد المسلماني، إلى أن رائدة الفضاء أكدت أكثر من مرة، أن الكائنات الفضائية ربما يقاسمونا الحياة لكن لا نراهم، مشيرا إلى أن أحد العلماء قال إن الحديث عن الكائنات الفضائية، لابد أن يكون في وقت وصولها للأرض وليس قبل ذلك.