أبناء الفنان حكيم يتقبلون العزاء في عمهم بمسجد الشرطة

ظهر أبناء الفنان حكيم الأربعة، لأول مرة مجتمعين سويا في عزاء عمهم بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

مصطفى كامل وحلمي عبد الباقي يقدمون واجب العزاء

وتلقى أبناء حكيم عزاء الرجال رفقة أعمامهم وولدهم، وعدد من رجال محافظة المنيا بلد الفنان حكيم، في حين استقبلت ابنة الفنانة حكيم عزاء السيدات الذي أقيم في نفس المسجد.

وحرص الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، والفنان حلمي عبد الباقي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، على الحضور منذ قليل، لتقديم واجب العزاء.

كما حضر رامي صبري لتقديم واجب العزاء لحكيم في وفاة شقيقه، وكذلك المنتج جمال العدل، وأحمد حسن، لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، والفنان عصام كاريكا.