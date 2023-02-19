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مصطفى كامل وحلمي عبد الباقي يصلان عزاء شقيق حكيم

كتب:

أحمد عبد الرحمن
09:09 م | الأحد 19 فبراير 2023
مصطفى كامل وحلمي عبد الباقي

مصطفى كامل وحلمي عبد الباقي

يقام حاليا عزاء شقيق الفنان حكيم بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من الأصدقاء والأقارب.

وحرص الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، والفنان حلمي عبد الباقي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، على الحضور منذ قليل، لتقديم واجب العزاء.

كما حضر رامي صبري لتقديم واجب العزاء لحكيم في وفاة شقيقه، وكذلك المنتج جمال العدل، وأحمد حسن، لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، والفنان عصام كاريكا.

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