رامي صبري يصل عزاء شقيق حكيم بمسجد الشرطة

يقام حاليا عزاء شقيق الفنان حكيم بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من الأصدقاء والأقارب.

جمال العدل وأحمد حسن ضمن الحضور

وحضر منذ قليل، رامي صبري؛ لتقديم واجب العزاء لحكيم في وفاة شقيقه، بخلاف حضور المنتج جمال العدل، وأحمد حسن، لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، والفنان عصام كاريكا.

تفاصيل وفاة شقيق حكيم

ورحل شقيق حكيم عن عالمنا الأربعاء الماضي، وكتب حكيم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، توفي إلى رحمة الله شقيقي الأكبر العمدة حسن عبد الصمد، غفر الله له وأسكنه فسيح جناته».