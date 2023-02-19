تفاصيل مبادرة «عجل الشراكة» بكفر الشيخ.. توفير 120 جنيها في كيلو اللحمة

كشف الدكتور حاتم أبوعالية، أستاذ التنمية الريفية والاقتصادية بمركز بحوث سخا، بمحافظة كفر الشيخ، عن مبادرة جديدة جرى إطلاقها هي "عجل الشراكة"، والتي انفردت "الوطن" بنشر تفاصيلها، به منذ أيام بهدف حصول المواطنين على اللحوم الطازجة البلدي بأقل من نصف التكلفة حال الشراء من محلات الجزارة ومحاربة الغلاء لدى بعض التجار، لافتاً إلى أن المبادرة تحت شعار "عجل الشراكة أكل وكل لحمتك ببلاش"، وذلك من خلال التنسيق مع بعض العائلات الكبرى والجمعيات الأهلية بقرى الريف في محافظة كفر الشيخ.

عجل الشراكة أكل وكل لحمتك ببلاش بنصف الثمن

وأوضح "أبوعالية"، أن المبادرة تهدف أن يقوم مجموعة من الأشخاص بشراء عجل من سوق الماشية بهدف "ذبحه"، وتوزيعه علي المشتركين والتي نجحت في عدد من قرى محافظة كفر الشيخ منذ أيام وحققت حصول كل شخص مشارك بـ"عجل الشراكة"، على اللحوم بنصف الثمن المباع بالأسواق الحرة بواقع من 100 إلى 120 جنيهاً تخفيض لكل كيلو، مشيراً إلى أن المبادرة تركز على مشاركة شخص لا يتوفر معه المال ولكنه يشارك بعلف "عجل الشراكة"، لمدة أسبوعين من الأعلاف الزراعية المتوفرة لديه بالبيت وحصوله على نصيبه من اللحوم ببلاش.

تكثيف المبادرة خلال الأيام المقبلة

وأشار أيضاً إلى أنه يجرى التنسيق على نطاق واسع كمبادرة أهلية مع كبار العائلات في الريف المصري لتفعيل مبادرة "عجل الشراكة أكل وكل لحمتك ببلاش"، لتغطي كافة أنحاء المحافظة وتوفير اللحوم الطازجة بالمشاركة المجتمعية للمواطنين دون عناء والذي نقوم بدورنا كتنمية ريفية في زيادة الوعي لتلك المبادرة.